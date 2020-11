PGGM steekt miljoenen in zorgvastgoed

PGGM heeft voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en andere klanten 25 miljoen euro belegd in duurzaam zorgvastgoed in Nederland en België. De obligatie is uitgegeven door de Belgische vastgoedontwikkelaar Cofinimmo.

“Deze belegging is in lijn met onze ambitie om een lange termijn belegger te zijn waar een goed financieel rendement samengaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt portefeuillemanager Bart Reidsma van het Credit Fund bij PGGM. “Deze investering draagt direct bij aan de ontwikkeling van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed in Nederland en omringende landen.”

Grote belangstelling

In totaal heeft Cofinimmo vandaag voor 500 miljoen euro obligaties uitgegeven met een looptijd van tien jaar. Gezien de grote belangstelling voor deze emissie is PGGM is zeer tevreden met de toegewezen 25 miljoen aan obligaties.

Woonvoorzieningen

Cofinimmo gaf in 2016 als eerste Europese vastgoedontwikkelaar een groene en sociale obligatie uit door middel van een onderhandse plaatsing. Hier is onder meer zorgvastgoed in Nederland mee gefinancierd, zoals woonvoorzieningen voor dementiezorg en verstandelijk gehandicapten.

PGGM kan zich ook vinden in de duurzaamheidsdoelen van Cofinimmo. De ontwikkelaar wil de energie-intensiteit van haar portefeuille de komende jaren met 30 procent reduceren. Een en ander sluit goed aan bij duurzaamheidsthema’s ’Klimaat’ en ‘Mens en Gezondheid’ die PFZW als grootste klant van PGGM voor haar beleggingsbeleid hanteert.