PGGM&CO deelt cadeautjes én erkenning uit op Dag van de Zorg

Naast de eretitel Zonnetje voor de zorg en een podium voor hun persoonlijke, inspirerende verhaal, maken deelnemers kans op wellnessbonnen voor de nodige, welverdiende ontspanning. Een onafhankelijke jury kiest op 12 mei twaalf winnaars uit de aanmeldingen. De afdeling waar de meeste Zonnetjes voor de zorg zijn genomineerd, wint een teamuitje, zo laat PGGM&CO weten.

Merlijn Lammersen is manager bij PGGM&CO, de ledenorganisatie van coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM met ruim 765.000 leden die werken of hebben gewerkt in zorg en welzijn. “We organiseren deze waarderingsactie Zonnetje voor de zorg voor alle medewerkers in zorg en welzijn”, licht ze toe. “Want zij ‘shinen’ iedere dag én nacht voor hun patiënten en cliënten. Nu zetten we hén in het zonnetje en faciliteren we werkgevers om dit ook te doen. Met warme woorden, helpende middelen, kansen op de eretitel ‘Zonnetje voor de zorg’ én prijzen. Die hen en hun collega’s de waardering, energie én plezier geven om zich zo in te blijven zetten met hun waardevolle werk.”