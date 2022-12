PGGM&CO geeft cadeautjes weg aan zorgmedewerkers

PGGM&CO gaat zorgmedewerkers trakteren. Van 12 tot en met 16 december krijgen medewerkers in zorg en welzijn via een online platform in de vorm van een digitaal pakje cadeaus en “flinke” kortingen. Ook maken ze kans op een prijs zoals een diner voor vier personen. De digitale pakjes kunnen met één druk op de knop worden uitgepakt, uiterlijk tot het einde van dit jaar.

Dagelijks krijgen medewerkers tijdens deze actie, zogeheten December Dankjes Dagen, een online verrassing met een cadeautje.

Waardevol werk

“Medewerkers in zorg en welzijn hebben het mooiste beroep dat er is”, vertelt Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO. “Waarin zij altijd klaarstaan en zorgen voor iedereen. Dat is prachtig, maar soms ook best zwaar. Want de zorg gaat dankzij hen altijd door. Daar willen we hen op de December Dankjes Dagen extra voor bedanken. Met dagelijks nieuwe bedankjes om uit te pakken. Die hen in deze (dure) tijden goed van pas komen. Én de waardering, energie en plezier geven om zich zo in te blijven zetten met hun waardevolle werk.”