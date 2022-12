ActiZ: vakbond heeft gelijk in eis voor meer loon zorgmedewerker

“Gemiddeld liggen de lonen voor verpleegkundigen en verzorgenden zo’n 7,5 procent achter op de markt, maar met diezelfde markt moeten werkgevers in de zorg wel concurreren om medewerkers”, aldus ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken. “Ook werkgevers zien de impact van de inflatie bij zorgmedewerkers. Maar er is geen ruimte voor aanvullende loonafspraken zolang financiers dat niet willen betalen.”

Administratieve lasten

“Meer loon is hard nodig”, geeft Westerlaken aan, “maar het is niet het enige dat noodzakelijk is als het gaat om de almaar groeiende vraag naar ouderenzorg. Het werken kan een stuk efficiënter en, niet onbelangrijk, leuker gemaakt worden als overheden en andere partijen de administratieve lasten verminderen.” “Maar”, zo vervolgt Westerlaken: “meer van hetzelfde doen is niet de oplossing. We zullen fundamenteel anders moeten kijken naar de zorg voor ouderen.”

Voorkomen van zorg

ActiZ wil dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zorg. “Er moet echt kritisch gekeken worden naar wat iemand zelf nog kan, hoe hulpmiddelen of techniek kunnen ondersteunen en wat iemands netwerk kan doen. Pas dan kan professionele zorg in beeld komen. Alleen zo houden we de zorg beschikbaar voor de meest kwetsbaren. Er is een hele belangrijke rol voor de overheid, landelijk en lokaal, om mantelzorg en ‘samenzorg’ mogelijk te maken, te waarderen en te stimuleren.”