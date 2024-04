Pharos brengt knelpunten voor toegang tot Wlz-zorg in beeld

De informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) is niet op maat voor mensen met een migratieachtergrond. Het aanvragen van zorg is te ingewikkeld en komt niet goed over vanwege taalbarrières. Dat zijn de belangrijkste knelpunten gerelateerd aan de toegang tot Wlz-zorg voor deze groep. Dit blijkt uit onderzoek van Pharos, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van twee moties van Fonda Sahla (D66) waarin specifiek is gevraagd naar hoe vaak mensen met een andere culturele achtergrond kans lopen om niet de juiste zorg te krijgen. De focus in het onderzoek ligt op 55-plussers met een migratieachtergrond. Een beleidsreactie op het rapport volgt voor de zomer van 2024.

Toegang verbeteren

De drie genoemde knelpunten van informatie op maat, de complexe aanvraag van Wlz-zorg en de taalbarrière belemmeren de toegang tot zorg. Dat roept volgens de onderzoekers vragen op over de rechtvaardigheid van het zorgstelsel. Zij schrijven daarnaast dat, met uitzondering van de taalbarrière, deze knelpunten ook gelden voor een deel van de bevolking met Nederlandse herkomst. Bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, en mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Een van de adviezen uit het onderzoek is dan ook om te investeren in de verbetering van de toegang tot Wlz-zorg. Dat kan door het ontwikkelen van informatie op maat en door te investeren in de manier van verspreiding van de informatie. Daarnaast moet het proces voor de aanvraag van Wlz-zorg versimpeld worden en is het advies om de standaard vergoeding voor tolken in de zorg weer terug te brengen.

Onvoldoende aanbod en kennis

Een gebrek aan cultuurspecifiek aanbod en onvoldoende cultuursensitieve kennis en vaardigheden onder zorgverleners zijn andere knelpunten voor inclusieve zorg. Uit het onderzoek blijkt dat er in het huidige zorgaanbod onvoldoende mogelijkheden zijn voor zorg die aansluit bij specifieke culturele behoeften. Hierbij kan gedacht worden aan dagbestedingen of verpleeginstellingen waar bijvoorbeeld de inrichting, het voedselaanbod en de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van een specifieke groep.

Aan de andere kant bleek dat er naast meer cultuurspecifiek aanbod grote behoefte is aan meer cultuursensitieve kennis en vaardigheden in het algemeen aanbod. Hierbij werden de vaardigheden om met mensen van verschillende achtergronden effectief te communiceren in het bijzonder genoemd. Een tweede advies is dan ook dat de kennis en vaardigheden om inclusieve zorg te kunnen verlenen een vast onderdeel wordt van de zorgopleidingen.

Financiering

Ten slotte bleek dat er behoefte is aan meer (financiële) ruimte om maatwerk te bieden. Een voorbeeld van zulke ruimte is de indicatie voor het aantal keer wassen te kunnen verhogen voor islamitische ouderen. De onderzoekers raden aan om in het bepalen van waar en hoe meer ruimte gecreëerd kan worden, samen te werken met zorgverleners, mantelzorgers en andere mensen die goed zicht hebben op de praktijk. Ook was er behoefte aan financiering om (domeinoverstijgende) samenwerking te bevorderen.