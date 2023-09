Pharos deelt kennisdossiers over inclusieve dementiezorg en dementiepreventie

Het aantal mensen met dementie in Nederland groeit sterk. Bovendien hebben mensen met een lage sociaaleconomische status of migratieachtergrond een grotere kans op de ziekte. Daarom publiceert Pharos drie kennisdossiers over inclusieve dementiezorg en preventie van de ziekte.

In 2021 waren er ongeveer 290.000 mensen met dementie. In 2050 neemt het aantal mensen met dementie in Nederland toe tot 620.000. “Onder ouderen met een migratieachtergrond stijgt het aantal mensen met dementie twee keer zo snel als onder ouderen die niet gemigreerd zijn”, aldus Pharos. “Dertig tot veertig procent van de dementiegevallen kan voorkomen worden door het aanpakken van beïnvloedbare risicofactoren.”

Preventie en inclusie

Daarom deelt Pharos drie kennisdossiers. Twee daarvan gaan over inclusieve dementiepreventie voor beleidsmakers en zorgprofessionals. “In het dossier informeren we over de vermijdbare risico’s op dementie, en wat dat betekent voor beleid en praktijk. Bovenal willen we de lezers inspireren om dit thema binnen de eigen organisatie te agenderen en op te pakken”, aldus het kenniscentrum.

Het derde dossier richt zich op inclusieve dementiezorg, want “nog niet iedereen krijgt passende zorg en ondersteuning bij dementie.” Zo zijn er aanwijzingen dat mensen die weinig onderwijs hebben gevolgd vaker geen specifieke diagnose krijgen. “Bij mensen met een migratieachtergrond wordt relatief minder vaak een diagnose dementie gesteld en gemiddeld later in het ziekteproces. Het verbeteren van het screenings- en diagnoseproces zou dit voor een deel kunnen verhelpen”, adviseert Pharos.