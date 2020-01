Philadelphia-directeur houdt toezicht bij Reinier van Arkel

Suzanne Leijendekkers is toegetreden tot de raad van toezicht van ggz-aanbieder Reinier van Arkel groep in Den Bosch. Ze volgt in deze rol Ton van Duijnhoven op die vanwege het verstrijken van zijn termijn afscheid heeft genomen.

Binnen de raad van toezicht zal ze zich richten op het aandachtsgebied innovatie en trends van informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast gaat ze deel uitmaken van de auditcommissie financiën.

Leijendekkers is werkzaam als directeur Innovatie & Projecten bij Philadelphia Zorg. Daarnaast is ze eigenaar van het bedrijf Freedom Finder, gespecialiseerd in sociale vernieuwing en organisatieontwikkeling. “De innovatieve ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel”, aldus Leijendekkers. “Bovendien krijgen we als hele zorgsector binnen afzienbare tijd te maken met personeelstekorten. Technologie kan een deel van de oplossing zijn. Kennisdelen is dus essentieel om de kwaliteit van zorg te waarborgen.”