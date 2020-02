Philadelphia Zorg stapt in NZa-experiment regelarm verantwoorden

Philadelphia is een van de grootse aanbieders van gehandicaptenzorg in Nederland. De organisatie heeft besloten om in te stappen in het experiment van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met andere vormen van verantwoorden in de langdurige zorg. “Om de rechtmatigheid van ingediende declaraties te toetsen wordt op dit moment door verschillende partijen informatie van zorgaanbieders gevraagd”, stelt de Zorgautoriteit. “In het experiment wordt naar manieren gezocht om de administratieve lasten te beperken. Zo kunnen zorgaanbieders de verantwoording bijvoorbeeld invullen met de informatie die zij al gebruiken voor hun eigen aansturing.”

Philadelphia gaat verantwoorden over kwaliteit van zorg zoals die door de cliënt en direct betrokkenen wordt ervaren. Ook de medewerkerstevredenheid, scholing en reflectie van en door medewerkers spelen een rol. Daarnaast zal Philadelphia ook rapporten over de financiële gezondheid. “Op die manier laat Philadelphia zien dat de continuïteit van zorg is geborgd”, aldus de NZa. De zorgaanbieder heeft hierover afspraken gemaakt met de zorgkantoren van Menzis, CZ en Zilveren Kruis.

De NZa laat weten dat nog acht andere aanbieders in de langdurige zorg een aanvraag hebben ingediend om aan het experiment mee te doen. Nog eens 15 organisaties hebben interesse getoond. De proef loopt tot en met 2023.