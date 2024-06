Philips breidt monitoring op afstand uit in Spanje

Het academisch ziekenhuis Vall d’Hebron in Barcelona werkt al langer met de technologie. Het stelt de gemiddelde opnameduur van patiënten te verkorten, de druk op de eerste hulp verlichten en de kosten te verlagen. “Dankzij het ePatch-programma konden wij in 2023 tachtig patiënten eerder uit het ziekenhuis ontslaan”, zegt Jorge Pagola, postdoctoraal onderzoeker en neuroloog. “Dit leidde tot een kortere gemiddelde opnameduur, verlichting van de druk op de eerste hulp en een geschatte totale kostenbesparing van 28.800 euro in 2023.” In Nederland heeft het Groningse Martini Ziekenhuis de apparatuur afgelopen jaar in gebruik genomen.

Monitoring en AI

De ePatch levert ECG-gegevens van maximaal veertien dagen continue monitoring. In combinatie met het AI-gestuurde analyseplatform Cardiologs vormt het een oplossing waarmee de cardiologie- en neurologieteams van ziekenhuizen de meest voorkomende hartritmestoornis (boezemfibrilleren) kunnen detecteren en diagnosticeren.

Pagola: “Het grootste voordeel voor professionals in de gezondheidszorg ligt in de gebruiksvriendelijke interface en het feit dat er gedurende veertien dagen hoogwaardige opnamen van het hart kunnen worden gemaakt. Deze oplossing wordt in slechts een paar minuten als borstpleister bij de patiënt aangebracht en integreert makkelijk in een analyseprogramma, waardoor een snel onderzoek van de opnames mogelijk is. Dankzij de op AI gebaseerde analyse-assistent kunnen voorvallen van boezemfibrilleren door ons team worden geclassificeerd.”