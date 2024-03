Philips en Amazon werken samen aan digitale pathologie in de cloud

Philips en AWS gaan producten ontwikkelen om pathologielaboratoria te helpen de groeiende hoeveelheden digitale pathologiegegevens efficiënt op te slaan, te beheren en te analyseren. Ook willen ze en meer pathologielaboratoria in staat te stellen digitale workflows te gebruiken en zodoende de productiviteit te verhogen. De digitale producten moeten daarnaast de samenwerking tussen specialisten vergemakkelijken. Tot slot moet de cloud-oplossing van de twee bedrijven de ontwikkeling en inzet van AI-modellen faciliteren.

Pathologie transformeren

Philips denkt dat de samenwerking met AWS het potentieel heeft om grootschalige klinische onderzoeken, onderzoeken met meerdere instituten en samenwerking in de zorg mogelijk te maken. “Aangezien de vraag naar op pathologie gebaseerde diagnose blijft toenemen, zien we digitale pathologie in de cloud als een mogelijkheid om de productiviteit, schaal en om de diagnostiek in de gezondheidszorg verder te transformeren”, zegt Daniella van den Corput, hoofd digitale pathologie bij Philips Benelux.

HealthImaging en Bedrock

Philips zal AWS HealthImaging gebruiken om de opslag te optimaliseren, de schaal te vergroten en AI en onderzoek mogelijk te maken om de analyse van pathologiebeelden te verbeteren en klinische workflows te vereenvoudigen. Daarnaast gaat Amazon Bedrock de ontwikkeling en integratie van generatieve AI-toepassingen ondersteunen.

“Door hun cloud-native enterprise pathologie-oplossing te bouwen op diensten als AWS HealthImaging en Amazon Bedrock, biedt Philips hun klanten het beste van twee werelden”, zegt Tehsin Syed, general manager Health AI bij AWS. “Veilige cloudgebaseerde mogelijkheden spelen in op de groeiende vraag om meer gegevens op te slaan en te gebruiken, en door pathologie te digitaliseren kunnen leiders in de gezondheidszorg AI en machine learning toepassen om betere inzichten te verkrijgen.”