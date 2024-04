Philips en smartQare bundelen krachten voor betere continue patiëntmonitoring

De strategische samenwerking tussen Philips en smartQare heeft als doel om gegevens uit te wisselen tussen sensoren en systemen. Dit moet de complexiteit van continue monitoring verminderen door gegevens en beslissingsondersteuning toegankelijk te maken via gebruiksvriendelijke softwareplatforms. Dat moet gebeuren voor zowel patiënten in het ziekenhuis, in een langdurige zorginstelling als bij de patiënt thuis.

Platform openstellen

“Door ons monitoringplatform open te stellen voor andere bedrijven zoals smartQare, kunnen we een ecosysteem voor patiëntmonitoring creëren”, zegt Christoph Pedain van Philips. “Dit zal zorgverleners helpen om tijd terug te winnen, zodat zij kunnen richten op wat belangrijk is en vol vertrouwen voor patiënten kunnen zorgen.”

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst neemt smartQare de Healthdot van Philips over. Deze draagbare sensor wordt gecombineerd met smartQare’s oplossing voor patiëntmonitoring, viQtor. Beide sensoren worden geïntegreerd in één digitale oplossing en platform. Philips en smartQare gaan gezamenlijk de geïntegreerde oplossing voor patiëntmonitoring op afstand aanbieden aan zorgverleners en patiënten.