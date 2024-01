Philips heeft verlies in 2023 naar verwachting fors verminderd

Zorgtechnologieconcern Philips komt maandagochtend met cijfers over het afgelopen kwartaal en 2023. Analisten verwachten dat Philips vorig jaar wederom verlies heeft geleden, al is dat wel fors minder dan in 2022. Ook zal de blik van beleggers uitgaan naar de slepende kwestie met defecte slaapapneu-apparaten. Die affaire houdt het bedrijf al geruime tijd in een greep. Topman Roy Jakobs vreest zelfs dat de zaak nog jaren kan voortslepen.

Analisten schatten dat het nettoverlies uitkomt op 174 miljoen euro. Dat was nog een min van 1,6 miljard euro in 2022. Dat kwam vooral door kosten voor het schrappen van duizenden banen en de slaapapneu-zaak.

Philips heeft sinds 2021 miljoenen slaapapneu-apparaten moeten terugroepen omdat isolatieschuim kon loslaten, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De affaire kostte Philips al honderden miljoenen aan vergoedingen. Daarnaast dreigen schadeclaims van patiënten en wordt gepraat over een schikking met de Amerikaanse justitie.

Extra onderzoek

Afgelopen zomer meldde Philips dat verreweg de meeste apparaten waren vervangen. Maar in oktober eiste de Amerikaanse toezichthouder FDA extra onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van de defecte apparaten. Eerdere analyses en tests wezen volgens Philips uit dat er weinig kans zou zijn op merkbare gezondheidsschade.

De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwde in november ook nog voor problemen met apparaten van de DreamStation 2. Dat model viel niet onder de eerdere terugroepactie. Volgens de FDA waren er veel meldingen over problemen met de temperatuur van de DreamStation 2. Het ging om meldingen over brand, rook, brandplekken en andere tekenen van oververhitting, aldus de FDA. Patiënten kunnen het apparaat nog wel blijven gebruiken, verzekerde Philips. In december werd ook bekend dat Philips ongeveer 340 medische scanners terugroept omdat zich mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Omzetverwachting omhoog

Ondanks de problemen verhoogde Philips bij de cijfers over het derde kwartaal opnieuw de omzetverwachting voor het jaar. Er werd toen gezegd dat de omzet 6 tot 7 procent hoger zal uitkomen dan in 2022. In dat jaar boekte het concern een omzet van 17,8 miljard euro.

In augustus vorig jaar werd bekend dat het Italiaanse investeringsbedrijf Exor van de familie Agnelli een belang had genomen van 15 procent in Philips voor 2,6 miljard euro. Daarmee werd Exor de grootste aandeelhouder. (ANP)