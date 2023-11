Philips: kennismigranten zijn voor ons bedrijf essentieel

De twee grote winnaars, Geert Wilders (PVV) en Pieter Omtzigt (NSC), hebben tijdens de verkiezingscampagne steeds herhaald dat het aantal arbeidsmigranten omlaag moet.

Philips laat weten kennis te nemen van de uitslag en de coalitieonderhandelingen en kabinetsformatie af te wachten. “We hebben het vertrouwen dat hierbij ook in alle redelijkheid wordt gekeken naar de economische realiteit rond inzet van arbeidsmigranten/kennismigranten.”

Volgens Philips laten “economische en technologische voorspellingen zien dat we onze brede welvaart niet overeind kunnen houden zonder kennismigranten”. Het bedrijf stelt dat er schaarste is aan toptalent waar internationaal om gestreden wordt.

Philips zegt dat er in Nederland meer dan 10.000 werknemers zijn. Daarvan zijn er bijna negenhonderd kennismigranten. Philips heeft naar eigen zeggen 99 verschillende nationaliteiten in dienst in Nederland.

Eerder sprak ook chipmachinefabrikant ASML zijn zorgen uit over een mogelijke b