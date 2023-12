Philips ondertekent Green Deal 3.0

De Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en verminderen van milieubelasting door medicatie. Ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de zorgsector met deze Green Deal in op verduurzaming van de sector.

EcoDesign en circulariteit

“Wij zijn al ruim twintig jaar bezig met duurzaamheid en EcoDesign, en de laatste tien jaar ook met circulariteit”, zegt Kempeneers. “De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd als bedrijf, delen we graag met de gezondheidszorg en onze partners. Concreet kunnen we de zorg duurzamer maken met onze producten.”

Hij nodigt Nederlandse ziekenhuizen daarom ook uit om met Philips in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen. “Ik hoop dat deze Green Deal aanzet tot actie en dat we samen met de zorg kunnen werken aan een duurzame sector.”