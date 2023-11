Philips ontvangt 60 miljoen euro voor doorontwikkeling AI echografie

Elke dag sterven zo’n 800 vrouwen wereldwijd aan vermijdbare oorzaken bij een zwangerschap of bevalling. Om vroegtijdig zwangerschapsafwijkingen te detecteren, ontwikkelt Philips AI-algoritmen op de Philips Lumify Handheld Ultrasound. “Verloskundigen en niet-deskundige gebruikers worden geleid door het algoritme om hen toegang te geven tot de meest essentiële informatie bij de triage van zwangere vrouwen in achterstandsgebieden en plattelandsomgevingen”, zegt Matthijs Groot Wassink, General Manager voor Point of Care en Obstetric Ultrasound bij Philips. Hierdoor kan de trainingstijd van eerstelijnszorgverleners van weken tot enkele uren worden teruggebracht.

Prototype

Het prototype identificeert zes cruciale parameters voor risicobeoordelingen, zoals de zwangerschapsduur en de locatie van de placenta. “Met de geautomatiseerde AI-mogelijkheden kunnen eerstelijnswerkers afwijkingen eerder identificeren.” In de tweede investeringsronde heeft Philips 60 miljoen euro opgehaald voor de doorontwikkeling van AI echografie.