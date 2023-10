Philips optimistischer over resultaten

Het medisch-technologische bedrijf was drie maanden geleden ook optimistischer over zijn inkomsten voor 2023. Die zeggen niet alles over hoe goed het gaat met Philips, omdat ook veel inkomsten pas later worden gegenereerd door langlopende bestellingen. Onder meer door een lagere vraag vanuit China lag het aantal nieuwe orders van juli tot en met september 9 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Orderportefeuille

Philips spreekt nog altijd van een goedgevulde orderportefeuille. De afname van 9 procent is ook een beetje vertekend vanwege de vergelijking met sterke eerdere resultaten. “Maar we nemen de nodige maatregelen om de orderinname te verbeteren”, zegt topman Roy Jakobs. “We willen de doorlooptijd van een bestelling verkorten en willen voortbouwen op de positieve impact van onze innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie.”

Volgens het bedrijf is de lijst met openstaande bestellingen nog altijd 20 procent groter dan voordat de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen ontstonden, waar vooral de coronacrisis schuldig aan was. Verbetering van het eigen toeleveringsproces is volgens Jakobs een van de redenen voor de betere prestaties van de afgelopen maanden. “Ook onze focus op veiligheid en de versimpelde bedrijfsstructuur hebben daarvoor gezorgd.” Philips kondigde eerder al aan de komende jaren 10.000 banen te schrappen.

Slaapapneu

Over de al jaren durende problemen met de apparaten tegen slaapapneu, waarvan isolatieschuim kon afbrokkelen, maakte Philips niet veel nieuws bekend. Eerder zei het bedrijf dat het niet verwacht dat de apparaten merkbare gezondheidsschade veroorzaken, maar de Amerikaanse toezichthouder FDA vond dat onderzoek onvoldoende en vroeg om extra tests. Philips zegt die te gaan doen.

De vergelijkbare omzet van Philips, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, kwam de afgelopen drie maanden 11 procent hoger uit op 4,47 miljard euro. Philips hield een onderliggend bedrijfsresultaat van 457 miljoen euro over, tegenover 209 miljoen euro een jaar eerder. Dat overtrof de verwachtingen van analisten. (ANP)