Philips profiteert van vraag medische apparatuur tegen corona

De omzet bedroeg bijna 5 miljard euro tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst steeg naar 340 miljoen euro ten opzichte van 208 miljoen euro vorig jaar. De resultaten zijn veel beter dan analisten hadden verwacht, want volgens een consensus van schattingen die Philips zelf had opgesteld werd op een omzet gerekend van 4,8 miljard euro, met een nettoresultaat van 274 miljoen euro.

Topman Frans van Houten schrijft in een toelichting dat het duidelijk is dat de uitbraak van het coronavirus nog lang niet voorbij is, maar dat onder uitdagende omstandigheden goede resultaten zijn behaald door Philips. Daarbij werd onder meer in de kosten gesneden, met een verhoging van de operationele winstmarge en de kasstroom.

Medische hulpmiddelen

De vergelijkbare omzet, dus exclusief wisselkoerseffecten, overnames en desinvesteringen, ging in de afgelopen periode met 10 procent omhoog op jaarbasis. Vooral de tak voor medische hulpmiddelen Connected Care deed het goed, met een plus van 42 procent, door de grote vraag naar beademingsapparatuur en ventilatoren in verband met corona.

Philips voerde ook de omzet op bij de consumentendivisie Personal Health, die bijvoorbeeld scheerapparaten en elektrische tandenborstels maakt. Bij het onderdeel Diagnosis & Treatment met bijvoorbeeld CT-scanners daalde de verkoop echter. Dat komt omdat veel ziekenhuizen vanwege de coronacrisis investeringen in andere medische apparatuur uitstelden.

De onderneming maakte verder nieuwe strategische doelstellingen bekend voor de periode 2021 tot en met 2025. Daarbij mikt Philips onder meer op een jaarlijkse gemiddelde vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 6 procent voor alle bedrijfsonderdelen en een verbetering van de winstmarge. Het bedrijf houdt op 6 november zijn dag voor investeerders en beleggers waarop meer details over de strategische plannen aangekondigd zullen worden.

Beademingsapparaten

Eind augustus werd nog bekend dat het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van Philips schrapte. Het bedrijf heeft daarom een afschrijving in het derde kwartaal van 57 miljoen euro in de boeken gezet. Volgens Philips wordt hierdoor 400 miljoen dollar aan omzet misgelopen. (ANP)