Philips roept negen beademingsapparaten terug in VS en Filipijnen

Philips heeft in de Verenigde Staten en de Filipijnen in totaal negen beademingsapparaten teruggeroepen. Door een productiefout bij de printplaten bestond het risico dat de apparaten, die zijn bedoeld om mensen te helpen met ademen, opeens zouden uitvallen.

Volgens een woordvoerder van Philips zijn er geen ongelukken gebeurd als gevolg van het euvel. De apparaten zijn volgens hem inmiddels gerepareerd. Hij benadrukt daarnaast dat deze ingreep voor de types V60 en V60 Plus losstaat van de affaire rond defecte slaapapneu-apparaten bij Philips, waarbij ongeveer 5,5 miljoen apparaten betrokken waren.

Miljard euro opzij

De defecte slaapapneu-apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette tot nu toe zo’n 1 miljard euro opzij voor de vervanging ervan. Philips is mogelijk ook nog zeven jaar bezig met de afhandeling van die kwestie, zei topman Roy Jakobs vorige maand nog. Er lopen namelijk nog tal van rechtszaken van gebruikers van de apparaten tegen het Nederlandse medisch-technologisch concern over gezondheidsschade.

Onlangs bleek ook dat de Amerikaanse toezichthouder FDA ontevreden is over een eerder onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. De FDA wil dat het bedrijf extra tests laat uitvoeren met de types slaapapneu-apparaten die massaal werden teruggeroepen. Op basis van de resultaten van een eerder extern onderzoek meldde Philips dat de gevolgen voor de gezondheid waarschijnlijk klein zijn. (ANP)