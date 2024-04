Philips stelt SoClean aansprakelijk voor apneuproblemen

In de Verenigde Staten lopen tal van zaken van gebruikers over gezondheidsschade door de apparaten. Als het medisch-technologische bedrijf daarin aansprakelijk wordt gesteld, gaat Philips een deel van de schade verhalen op SoClean, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het FD.

In 2021 kwam het probleem met de slaapapneu-apparaten van Philips aan het licht. Kleine deeltjes van isolerend schuim in de apparaten lieten los, wat gezondheidsschade kan veroorzaken bij patiënten. De slaapapneu-apparaten van Philips in de VS werden schoongemaakt met apparatuur van het Amerikaanse SoClean met ozon. Philips stelt dat het probleem werd veroorzaakt door ozonreinigers, omdat ozon schuim kapot maakt.

De woordvoerder van Philips wil niet zeggen wat de eisen tegen SoClean zijn als het aansprakelijk wordt gesteld. Daar is het volgens hem nog te vroeg voor. (ANP)