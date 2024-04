Philips stijgt 33 procent op beurs na schikking slaapapneu-affaire

Philips werd maandag flink meer waard op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op de schikking van omgerekend zo’n 1 miljard euro die het zorgtechnologieconcern heeft getroffen in verband met de slaapapneu-affaire. Het geld is bedoeld voor Amerikaanse patiënten die zeggen letselschade te hebben opgelopen door Philips’ apparaten tegen slaapapneu.

De deal neemt voor Philips een groot deel van de onzekerheid rond de al een aantal jaar voortslepende affaire weg. Het aandeel werd na een vertraagde opening zo’n 33 procent hoger gezet en noteerde rond 9.45 uur dik 30 procent in de plus. Philips heeft sinds de affaire ruim de helft aan beurswaarde verloren en maakte met de huidige koerssprong een groot deel van dat koersverlies weer goed.

Terugroepactie

Philips kwam in 2021 in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Isolerend schuim kon bij die apparaten loslaten. De kwestie heeft Philips naar eigen zeggen in totaal nu tussen de 4 miljard en 5 miljard euro gekost. Als gevolg van de schikking leed Philips in het eerste kwartaal een verlies van bijna 1 miljard euro. Voor het hele jaar rekent het bedrijf nog altijd op een omzetgroei van 3 tot 5 procent. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 888,49 punten, onder aanvoering van Philips.

Het Italiaanse investeringsbedrijf Exor, dat een groot belang heeft in Philips, steeg bijna 4 procent. IMCD (plus 1,4 procent) toonde wat herstel. De chemicaliëndistributeur verloor vrijdag nog bijna 5 procent, na teleurstellende resultaten. (ANP)