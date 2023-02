Philips stoot VitalHealth af

Philips heeft VitalHealth ontmanteld. De actie is onderdeel van een grote reorganisatie bij Philips.

Het voormalige bedrijfsonderdeel van Philips ontwikkelde software voor zorg buiten het ziekenhuis voor kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen als COPD, hartfalen, diabetes en depressie. VitalHealth werd in 2017 binnen gehaald door Philips, maar moet nu volgens de Gelderlander in 2024 stoppen. Het is onbekend hoeveel Philips destijds heeft betaald voor Vital Health.

Vital Health heeft kantoren in Eindhoven, Duitsland en de Verenigde Staten. Er worden 110 mensen ontslagen. Philips kondigde eerder al aan dat er ontslagen zouden vallen vanwege de reorganisatie.

Eerder ontmantelde Philips 3D-hartbeeldenmaker EPD.