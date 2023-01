Philips schrapt 1100 banen in Nederland en zet in op doorontwikkeling van producten

Door de reorganisatie wordt een deel van de mensen dat zich met ontwikkeling van nieuwe producten en functies bezighoudt elders ondergebracht. Nu zit vrijwel alle onderzoek en ontwikkeling nog centraal rond Eindhoven, maar met name de doorontwikkeling van nieuwe producten gaat elders plaatsvinden. Bovendien moet er meer specifiek worden ontwikkeld voor de bestaande producten.

Patiëntveiligheid

Met de nieuwe strategie van Philips wil topman Roy Jakobs patiëntveiligheid en de kwaliteit die zij ervaren bij hun behandeling nog belangrijker maken. “Dat moet centraal staan in alles wat we doen.” Dat moet gebeuren door onderzoek en ontwikkeling meer bij de productgroepen samen te brengen. “Dan kunnen we vernieuwingen bieden waar onze klanten en patiënten direct iets aan hebben.” Jakobs denkt zo sneller innovaties te kunnen brengen.

Een gevaar dat er geen grote, vernieuwende ontdekkingen meer worden gedaan die leiden tot heel nieuwe producten, ziet Jakobs niet. “We hebben ook vernieuwende producten gemaakt vanuit de productgroepen. Bovendien blijven we gewoon geld steken in onderzoek en ontwikkeling die minder productgestuurd is.”

Winstmarge

Verder zijn er ook aanpassingen in de manier waarop Philips met leveranciers omgaat. Die moeten zorgen dat Philips bestellingen sneller kan leveren en zijn bestaande marktpositie kan uitbreiden. Dat moet ook leiden tot een hogere winstmarge. Die stond afgelopen jaar onder druk.

Het is niet de eerste keer dat Jakobs het mes zet in het personeelsbestand. In oktober kondigde de een week eerder aangetreden topman al 4000 ontslagen aan, waarvan 400 in Nederland. In totaal heeft Philips wereldwijd zo’n 77.000 werknemers, waarvan ongeveer 11.000 in Nederland.

Vakbonden geschokt

De nieuwe ontslagronde bij Philips is bij vakbond FNV “keihard” aangekomen, laat FNV-bestuurder Hans Wijers weten. “Het gaat om zulke grote aantallen, het is dramatisch. En het is nog maar de vraag of de ontslagen gaan helpen.” Ook vakbond CNV reageert “geschokt” op het nieuwe banenverlies bij Philips en denkt dat de reorganisatie “geen enkele garantie op rustig vaarwater” biedt bij het medisch technologiebedrijf. CNV-bestuurder Arjan Huizinga wijst erop dat de vier vorige topmannen bij Philips kort nadat ze waren aangesteld ook altijd grote veranderingen doorvoerden. “Waarom zou weer een nieuwe koers Philips deze keer wél helpen op lange termijn?” (ANP / Skipr)