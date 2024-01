Philips stopt verkoop slaapapneu-machines in VS en schikt met FDA

Philips stopt met de verkoop van nieuwe slaapapneu-apparaten in de Verenigde Staten. Dat maakte het zorgtechnologieconcern bekend bij de publicatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers. Philips heeft daarbij een schikking getroffen met de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, waarvoor het bedrijf in het afgelopen kwartaal een last in de boeken heeft gezet van 363 miljoen euro.