Philips-topman: Agema lijkt weinig happig op samenwerking

Philips wil via innovaties meewerken aan het verbeteren van het zorgstelsel in Nederland. Dat zegt Jakobs in een interview met BNR Beter.

Wachtlijsten wegwerken

Een-op-een werkt het bedrijf al samen met ziekenhuizen om processen te veranderen en te verbeteren. Zo heeft het medisch-technologisch bedrijf een samenwerking met het LUMC waar met behulp van een algoritme patiënten sneller gescand kunnen worden, “waardoor je twee keer zoveel patiënten kan helpen in een uur”. Volgens Jakobs laat het Leidse voorbeeld zien dat er mogelijkheden zijn om de wachtlijsten in de zorg sneller weg te werken en zou dit proces ook op een grotere schaal uitgerold kunnen worden.

Daarvoor is volgens de topman samenwerking nodig met het hele zorgstelsel, van politiek tot ziekenhuis. “Als je kijkt naar het systeem, met alle ziekenhuizen en het hele zorgbestel, dan zie je dat het langzamer gaat, omdat die factoren dan moeten samenwerken.” Philips heeft daarom op de deur geklopt van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens Jakobs lijkt Agema weinig happig op de samenwerking met het techbedrijf. (ANP/BNR)