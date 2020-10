Philips verliest kort geding over misgelopen opdracht Defensie

Interessant voor u

Bronovo in beeld als calamiteitenziekenhuis voor coronapatiënten

Het aantal coronabesmettingen in Den Haag en omstreken loopt dusdanig op, dat een calamiteitenziekenhuis noodzakelijk is, vindt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van het Haags Medisch Centrum (HMC). Daarvoor is het Bronovo-ziekenhuis in beeld. In opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt onderzocht of dit haalbaar is. Daarover wordt ook overleg gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid en burgemeester Jan van Zanen.