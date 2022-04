Philips wereldwijd koploper octrooiaanvragen voor medtech

Philips is wereldwijd de grootste octrooiaanvrager op het gebied van medische technologie. Dat blijkt uit de EPO Patent Index 2021. In 2020 stond het zorgtechbedrijf nog op de derde plaats.

Na een dip van twee jaar is het aantal octrooiaanvragen dat Nederlandse bedrijven hebben ingediend vorig jaar met 3,1 procent gestegen, zo blijkt uit de cijfers in de index. Voor een belangrijk deel komt de stijging door een toename van aanvragen voor gezondheidszorgtechnologieën.

Investeringen

Het aantal octrooiaanvragen is een vroege indicatie van de richting die bedrijven kiezen voor hun investeringen en onderzoeken. Wereldwijd steeg de sector digitale communicatie het hardst. In Nederland staat zorgtechnologie op de eerste plaats.

Philips grootste aanvrager

Philips levert daar een grote bijdrage aan als grootste Nederlandse aanvrager van octrooien bij het Europees octrooibureau (eob). Ook de Nederlandse universiteiten deden veel aanvragen. In het medische technologie-veld is Philips wereldwijd de nummer één, met 653 octrooiaanvragen.

Innovaties

Op welke innovaties de aanvragen precies betrekking hebben, blijft voorlopig onduidelijk. De eerste anderhalf jaar zijn octrooiaanvragen nog geheim. In het algemeen worden er vanuit Nederland veel aanvragen gedaan die betrekking hebben op MRI Imaging, lampen voor medische toepassingen en coatings voor implantaten.

Digitale transformatie

“Het grote aantal octrooiaanvragen in het afgelopen jaar laat zien dat innovatie robuust is gebleven”, zegt EOB-voorzitter António Campinos in een toelichting op de cijfers. “Het benadrukt de creativiteit en veerkracht van innovators in Europa en wereldwijd. Er zijn méér octrooiaanvragen ingediend en de sterke groei in digitale technologieën levert overtuigend bewijs dat de digitale transformatie plaatsvindt in alle sectoren en industrieën.”