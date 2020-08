Philips wil scheidend DSM-baas Feike Sijbesma als commissaris

Interessant voor u

Weer bijna 400 coronabesmettingen vastgesteld

Het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend bij 372 mensen vastgesteld. Dat is iets meer dan op zondag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe coronagevallen boven de 300 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen waren er meer dan 2300 positieve tests.