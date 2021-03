Philips lanceert draagbare sensor voor thuismonitoring

De nieuwe, draagbare sensor is ontwikkeld om de transitie van zorg in het ziekenhuis naar de thuissituatie te ondersteunen. Het is geschikt om patiënten twee weken binnen en buiten het ziekenhuis te monitoren. De Healthdot sensor meet ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt en stuurt die gegevens rechtstreeks naar de dataplatforms van Philips.

De Healthdot wordt in Eindhoven geproduceerd en is daar ook ontworpen in samenwerking met het Holst Centre, een samenwerking tussen TNO en Imec. Het gebruik is gevalideerd in samenwerking met het Catharina ziekenhuis. Achter zowel de ontwikkeling als de certificering van de sensor is extra vaart gezet omdat de technologie de COVID-zorg te ondersteunt en de druk op de (bed)capaciteit van ziekenhuizen kan verlichten.