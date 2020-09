Piek in ernstige letsels door klussen tijdens lockdown

Normaal zijn er pieken in klusletsels met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het merendeel van de klusletsels betreft doorgesneden pezen en zenuwen in de hand of arm, botbreuken en zelfs letsels die leidden tot (deels) geamputeerde vingers. Klusletsels aan de handen leiden in circa 20 procent van de gevallen tot blijvend letsel en soms zelfs tot blijvende invaliditeit en arbeidsongeschiktheid, zeggen de dokters.

Cirkelzaag

De meeste klusletsels, 60 procent, wordt tijdens het klussen buitenshuis opgelopen. De cirkelzaag maakte met 36 procent de meeste slachtoffers. Verreweg de meeste gewonden zijn mannen van 13 tot 79 jaar.

Gebrek aan ervaring

“Mensen zijn natuurlijk veel in en om het huis geweest de afgelopen periode en het was erg lekker weer”, zegt Niek Wolvetang, onderzoeker en arts-assistent plastische chirurgie Rijnstate. “Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen flink aan de slag zijn gegaan in huis en tuin. Ondanks een gebrek aan ervaring gebruiken ze vaak zwaar materieel, zoals een cirkelzaag of haakse slijper, waarvan ze de risico’s onderschatten.” (ANP)