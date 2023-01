Pier Eringa naar Ajax

Voetbalclub Ajax draagt Pier Eringa voor als voorzitter van de raad van commissarissen. De kans is groot dat hij wordt benoemd, want de ondernemingsraad en de vereniging Ajax zijn akkoord.

Eringa vertrok vorige maand bij de Reinier Haga Groep als bestuurder en directeur van het LangeLand Ziekenhuis. Hij werkt nu als interimbestuurder bij Gelre Ziekenhuizen, dat in financiële problemen zit.

CV Eringa

Eringa is opgeleid als politieagent, maar was onder andere toezichthouder en bestuurder bij enkele STZ-ziekenhuizen, president-directeur van ProRail en algemeen directeur bij de gemeente Nijmegen.

Als Eringa wordt benoemd, zit hij er tot november 2026. Over de voordracht wordt formeel besloten op de algemene vergadering van aandeelhouders in maart in de Johan Cruijff ArenA.