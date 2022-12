LangeLand Ziekenhuis verliest complexe zorg na echec RHG

LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en HagaZiekenhuis in Den Haag gaan definitief samen verder. De nieuwe combinatie krijgt per 1 januari de naam HagaZiekenhuis. De complexe zorg gaat naar Den Haag, de meest voorkomende behandelingen blijven in Zoetermeer.

De komende jaren verdelen de locaties Den Haag en Zoetermeer de zorg. Complexe operaties gaan naar de locatie van HagaZiekenhuis in Den Haag, de meest voorkomende behandelingen blijven in Zoetermeer. De komende maanden wordt op beide locaties gewerkt aan het samenvoegen van afdelingen.

Op 1 maart fuseren beide ziekenhuizen juridisch. Vorige maand trad Reinier de Graaf Gasthuis na een vonnis van de Ondernemingskamer uit de Reinier Haga Groep (RHG). Bestuursvoorzitter van de nieuwe combinatie wordt Norbert Hoefsmid, de huidige directeur van HagaZiekenhuis.

Er worden geen gedwongen ontslagen verwacht. Daarnaast komt er binnen enkele jaren een nieuw ziekenhuisgebouw in Zoetermeer. Tot 1 januari 2023 blijven de huidige interim-directeuren van het Haga en LangeLand (Norbert Hoefsmit en Pier Eringa) aan. Eringa wordt in januari ad interim bestuurder bij Gelre Ziekenhuizen, waarna Hoefsmit de bestuursvoorzitter is van HagaZiekenhuis.

Voorzitter Marleen Barth

De volledige huidige raad van toezicht van de Reinier Haga Groep keert niet terug in de nieuwe raad van HagaZiekenhuis. Voorzitter van die raad van toezicht wordt Marleen Barth. Zij was onder meer oud-Kamerlid van de PvdA, ex-journalist van dagblad Trouw en voormalig voorzitter van zowel GGZ Nederland als apothekersorganisatie KNMP. De andere leden van de raad van toezicht zijn: P. Batenburg (vice-voorzitter), V. Hart, S. Vermeer en J. van Vliet-Eppinga.

Horen wat er leeft

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht, Barth: “De komende jaren gaan we met elkaar bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, zodat we vanuit twee locaties de beste zorg kunnen blijven bieden. We kijken ernaar uit om de werkvloer op te gaan en te horen en zien wat er leeft. Daar zullen we veel tijd en aandacht aan besteden.”