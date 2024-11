Piet-Hein Buiting kondigt vertrek bij FMS aan

De Federatie Medisch Specialisten maakt bekend dat voorzitter Piet-Hein Buiting per 1 februari 2025 zijn functie neerlegt. Deze beslissing is genomen vanwege persoonlijke omstandigheden.

Piet-Hein Buiting is op 1 januari 2023 aangetreden als voorzitter van de Federatie en zijn eerste termijn zou over een jaar aflopen.

Eerder was hij voorzitter raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In de afgelopen jaren bekleedde hij diverse bestuurlijke functies in het Slingeland Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Als interim-bestuurder werkte hij in het Deventer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis.

Vicevoorzitter

De Benoemingsadvies Commissie gaat nu namens de Algemene Vergadering de procedure voor de opvolging starten. Totdat een nieuwe voorzitter benoemd is, neemt vicevoorzitter Selma Tromp vanaf 1 februari de taken van de voorzitter waar.

Hoewel het bestuur van FMS zijn vertrek zeer betreurt, is er begrip en respect voor de beslissing van Buiting. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn toewijding en de waardevolle bijdragen die hij heeft geleverd aan onze organisatie.

Onder het voorzitterschap van Buiting is het initiatief voor een nieuw visiedocument Medisch Specialist 2035 gestart, gericht op de toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg in Nederland. “Met zijn visie en inzet heeft hij bijgedragen aan de versterking van de positie van medisch specialisten”, aldus FMS