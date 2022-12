Piet-Hein Buiting nieuwe voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Piet-Hein Buiting is benoemd tot voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij volgt per 1 januari 2023 Peter Paul van Benthem op. Buiting studeerde geneeskunde, geschiedenis en bedrijfskunde. De benoeming is vooralsnog voor drie jaar.

Tot november dit jaar was hij voorzitter raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In de afgelopen jaren bekleedde hij diverse bestuurlijke functies in het Slingeland Ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Als interim-bestuurder werkte hij in het Deventer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum en Maasstad Ziekenhuis.

Druk

“Er spelen voor de medisch specialist veel ontwikkelingen tegelijkertijd”, aldus Buiting in een persbericht. “In hoog tempo verschijnen er nieuwe technologische mogelijkheden, zoals nieuwe behandelmethoden, thuismonitoring en kunstmatige intelligentie. Maar de zorg staat ook onder druk, door toenemende complexiteit, personeelstekorten en financiële beperkingen. Met die toegenomen belasting is het voor alle professionals in de zorg een grote uitdaging om onze patiënten passende zorg te blijven bieden.”

IZA

“Na 7 jaar bestuur, waarvan 3 jaar als voorzitter, voelt de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord als een natuurlijk moment om het stokje over te dragen” zegt afzwaaiend Federatievoorzitter en kno-arts Peter Paul van Benthem. “Het is een zeer intensieve periode geweest waarin met name de COVID-jaren hebben laten zien hoe ‘medisch leiderschap’ er in de praktijk uitziet.”