Piet Klop hoofd Responsible Investment PGGM

Piet Klop is per 1 december benoemd tot hoofd van het team Responsible Investment van zorgpensioenbedrijf PGGM.

Klop geeft leiding aan vijftien medewerkers die Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) adviseren op het gebied van verantwoord beleggen. Dit team ondersteunt PGGM-beleggingsteams en verzorgt de aandeelhoudersdialoog met ondernemingen waarin PGGM belegt.

Hij is de opvolger van Hans Op ’t Veld die zich richt op de verdere uitbouw van het Sustainable Development Investment Asset Owner Platform (SDI AOP) waarvan PGGM een van de oprichters is. Klop (56), die deze functie de afgelopen tijd al ad interim waarnam, werkt sinds 2011 bij PGGM en was daarvoor verbonden aan het World Resources Institute in Washington.

Klop stelt dat de belangrijkste uitdaging voor PGGM Vermogensbeheer de komende jaren is om de maatschappelijke impact van beleggingen in kaart te brengen en “mee te nemen in het beleggingsproces”.