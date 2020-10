De raad van toezicht van Pieter van Foreest heeft per 1 januari 2021 Gert-Jan Waterink benoemd als lid van de raad van bestuur. De benoeming hangt samen met het vertrek van bestuursvoorzitter Diny de Bresser, die met pensioen gaat.

De rol van voorzitter bij de aanbieder van ouderenzorg in Delft wordt overgenomen door Petra de Jongh, die momenteel al lid is van de raad van bestuur. De Jongh en Waterink zullen vanaf 1 januari samen het tweehoofdige raad van bestuur vormen.

Gezondheidswetenschapper Waterink is momenteel als directeur van twee districten werkzaam bij de zorgorganisatie Careyn. Eerder was hij onder meer bestuurder bij Zorgspectrum in de regio Nieuwegein. Ook vervult hij verschillende toezichthoudende functies.