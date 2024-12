Pietersma nieuwe directeur Transfore

Transfore biedt forensische ggz en is onderdeel van Dimence Groep. De organisatie behandelt forensische patiënten met (dreigend) grensoverschrijdend gedrag. Transfore staat bekend om het trajectdenken, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle onderdelen van een behandeltraject naadloos op elkaar aansluiten.

Pietersma heeft veel ervaring in de forensische zorg. Momenteel is hij locatiedirecteur bij het forensisch psychiatrisch centrum Van der Hoeven Kliniek. “Ik voel me thuis in samenwerkingen waarin je samen stappen kunt zetten. Het bieden van goede en veilige zorg aan mensen, ook als dat soms ingewikkeld is, vind ik belangrijk.”