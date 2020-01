‘Pijnlijke maatregelen nodig in de ouderenzorg’

Om de kwaliteit van ouderenzorg in Nederland te waarborgen, zijn pijnlijke maatregelen nodig, zo stelt Ronald Schmidt van branchevereniging Actiz in de Volkskrant.

De huidige kwaliteitsnormen in verpleeghuizen zij volgens hem door de vergrijzing binnen afzienbare termijn niet meer te handhaven. Niet als het gaat om geld, niet als het gaat om personeel.

Maatschappelijke discussie

Uit eigen onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen verwacht dat zorg voor ouderen in de toekomst op dezelfde manier kan worden georganiseerd en het liefst beter. Volgens Schmidt moet het echt anders. Hij stelt dat er een brede maatschappelijke discussie nodig is over welke pijnlijke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Volgens hem kan dat betekenen dat de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen naar beneden moet en dat mantelzorgers meer moeten gaan doen, ook na opname van familieleden.

Wachtlijsten

De afgelopen twee jaar zijn de wachtlijsten 92 procent gegroeid. In december groeide de wachtlijst met negenhonderd ouderen die geen plek konden vinden in het verpleeghuis van hun voorkeur. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat in Oost-Brabant en Limburg relatief gezien de meeste mensen op een wachtlijst staan. Als we op deze manier door gaan, zullen er volgens onderzoeksinstituut TNO tot 2040 140 duizend extra plekken in de verpleeghuizen nodig zijn en zullen de kosten verdubbelen tot zo’n 24 miljard euro per jaar. ‘Volstrekt onmogelijk’, zegt Schmidt in de Volkskrant.