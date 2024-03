Pilot met centraal aanmeldpunt wijkverpleging in Tubbergen en Hengelo

ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg, Carintreggeland en Zorggroep Sint Maarten werken binnen de pilot samen aan het centrale aanmeldpunt. Naast het bevorderen van passende zorg willen de partijen meer inzicht krijgen in de zorgbehoefte en de beschikbare capaciteit van zorgaanbieders in de gemeente. Het gaat om een proef van maart tot en met mei.

Gezamenlijk aanmeldpunt

Het nieuwe aanmeldpunt maakt het voor verwijzers zoals huisartsen en ziekenhuizen een stuk eenvoudiger en efficiënter. Op dit moment moeten zij nog afzonderlijke zorgaanbieders benaderen met de vraag wie de benodigde wijkverpleging kan leveren.

Alle nieuwe zorgvragen komen zoveel mogelijk digitaal of telefonisch binnen via het gezamenlijke aanmeldpunt. Medewerkers van het aanmeldpunt doen een inhoudelijke check of wijkverpleging nodig is en overleggen welke organisatie en welk team op dat moment plek heeft en de benodigde zorg kan verlenen.