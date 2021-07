Pilot: ‘Triage verlicht werk specialist ouderengeneeskunde’

Triage ontlast de specialist ouderengeneeskunde in de acute zorg, met name in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Dat is de uitkomst van een pilot in Drenthe.

In de pilot was één specialist ouderengeneeskunde bereikbaar voor meerdere ouderenzorgorganisaties. In de ANW was de specialist bereikbaar voor vier vier organisaties. De belangrijkste voorwaarde is dat raadplegen van hem pas gebeurt als de triage goed gedaan is.

In de pilot was de specialist ouderengeneeskunde in de ANW telefonisch bereikbaar voor 1300 cliënten, verspreid over 22 locaties van vier ouderenzorgorganisaties. Een van deze organisaties werkte al met een triageverpleegkundige voor de eigen locaties.

Projectleider Han Geisler van Samen Slimmer in Drenthe: “De triageverpleegkundige is vrijgemaakt voor deze functie. Hij fungeert als een soort filter richting de SO door de triage te doen en in veel gevallen problemen zelf op te lossen.”

Aanwezig op locaties

In de ANW kunnen zorgmedewerkers van de vier organisaties een dienstdoende triageverpleegkundige van de eigen organisatie bellen. Deze is aanwezig op een van de locaties en kan indien nodig binnen een half uur ter plaatse zijn. De triageverpleegkundige beslist of het nodig is om de SO te raadplegen. Hij belt de SO zelf of coacht de zorgmedewerker hierin.

Uitkomst is dat de dienstdoende SO 70 procent minder vaak wordt gebeld. Dat komt volgens Geisler door doordat triageverpleegkundigen een deel van de problemen oplossen: “Het ontlasten van de SO was ons belangrijkste doel en dat lukt dus heel goed. Verder zien we dat het meestal de triageverpleegkundige is die de SO belt en dat de triage in samenwerking met zorgmedewerkers goed is voorbereid. Deze samenwerking vergroot de zelfstandigheid en professionaliteit van zorgmedewerkers.”