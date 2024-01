Het Pioneers in Health Care Innovatiefonds (PIHC) heeft voor de tiende keer op 22 januari 2024 de Pioneers in HealthCare Vouchers uitgereikt. Tien zorginnovaties ontvingen elk 60.000 euro.

Met het PIHC-fonds stimuleren Hogeschool Saxion, Universiteit Twente (UT, Technisch Medisch Centrum), MST, Deventer Ziekenhuis en ZGT duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. De nadruk ligt op toepassingen die leiden tot patiëntvriendelijkere en betere zorg. De vijf zorg- en onderwijspartijen werken hierin nauw samen. Een voorwaarde bij het aanvragen van een voucher is dat er een technisch aspect aan zit en dat minimaal een ziekenhuis én een onderwijsinstituut betrokken is.

Zorginnovaties

“Onderzoek en innovaties hebben vaak een lange adem nodig”, zei Eric Kroon, raad van bestuur Deventer Ziekenhuis tijdens de uitreiking. “Mooi om te zien dat er nu na tien jaar daadwerkelijk, zelfs wereldwijd, baanbrekende innovaties op de markt zijn gekomen die mede dankzij het PIHC-fonds zijn ontstaan.” Een innovatie die tijdens de uitreiking werd getoond, is een 3D-camera waarmee het mogelijk is om vanaf de poli mee te kijken bij een ooroperatie op de OK. Zo kunnen specialisten op afstand adviseren. Dit leidt tot betere zorg, minder afgebroken operaties en een arts kan supervisie doen, terwijl het poliwerk door kan gaan. Vooralsnog wordt de 3D-camera alleen in de opleidingssetting gebruikt.

AI

Manager Wetenschapsbureau Deventer Ziekenhuis Joyce Faber: “We zien allemaal de uitdagingen waar we in de zorg voor staan. Er is een toenemende vraag en een afnemende beschikbaarheid van zorgprofessionals. Dit benadrukt de noodzaak van innovatieve technologische oplossingen en transformatie van onze gezondheidszorg. Dit kunnen we alleen doen door samen te werken.”

In een winnende voucher wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een model om aan de hand van data van de drie betrokken ziekenhuizen de vraag naar verpleegzorg op korte en lange termijn te voorspellen, en hierop de personeelsbezetting en het beddenaanbod in verpleeghuizen te optimaliseren.