Plan tegen regeldruk zorg verlengd ondanks gemengde resultaten

Het programma om onnodige regels in de zorg weg te werken krijgt een vervolg, ondanks gemengde resultaten. Zorgminister Conny Helder meldt dat het actieplan [Ont]Regel de Zorg “voorzichtig en niet in de volle breedte van de zorg” de ervaren regeldruk heeft verlaagd. Het schrappen van regels verlicht de druk lang niet altijd en nieuwe wet- en regelgeving heeft juist “geleid tot méér regeldruk”.

Ook in het vervolg op het in 2018 gelanceerde plan “zetten we in op het schrappen van zoveel mogelijk onnodige regels”, zegt Helder. Het vervolgprogramma loopt van 2022 tot en met 2025 en “moet werkplezier in de zorg vergroten en meer tijd vrijmaken om zorg te bieden”, aldus Helder.

Noodzaak

De noodzaak hiervoor is alleen maar toegenomen: de zorg is een van de sectoren met de grootste tekorten aan arbeidskrachten. Bovendien verwacht het kabinet vanaf volgend jaar al tientallen miljoenen te besparen. In 2023 is een bezuiniging van 50 miljoen euro ingeboekt, vanaf 2024 gaat dat bedrag naar 130 miljoen euro per jaar.

Een belangrijke stap voor die bezuiniging is het harmoniseren van de verschillende “eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording die zorgverleners moeten afleggen en de eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen”. Deze eisen verschillen momenteel sterk, afhankelijk van de zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het harmoniseren hiervan “leidt direct tot minder administratieve lasten en dus tot tijdswinst en financiële besparingen”, aldus de minister.

Signaleren en verhelpen

De regeldruk komt voor een groot deel voort uit lokale regels. Het ministerie van VWS wil het “signaleren en verhelpen” van onnodige regels aanmoedigen. Hier is 10 miljoen euro aan subsidie voor beschikbaar. Zelf wil Helder bij het maken van nieuwe wetten extra regeldruk zo veel mogelijk voorkomen.

Helder houdt de resultaten van de plannen in de gaten. Ze wil zichzelf echter geen meetbare doelen opleggen, “omdat de ervaring uit het verleden leert dat het meten en bijhouden hiervan al snel leidt tot een bureaucratie op zichzelf”, schrijft ze aan de Kamer. (ANP)