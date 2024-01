Plastisch chirurgen zien toename van jonge vuurwerkslachtoffers

Plastisch chirurgen hebben in totaal 54 vuurwerkslachtoffers behandeld, een net iets hoger aantal dan vorig jaar. Dit blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). “We zien een toename van jonge slachtoffers en ook het letsel is ernstiger,” zegt plastisch chirurg Annekatrien van de Kar.

De slachtoffers die door plastisch chirurgen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland werden behandeld, werden voor het grootste deel rond de jaarwisseling gezien. Toch liep 21 procent van hen het letsel al voor 30 december op. Het aantal kan de komende dagen nog verder toenemen.

Illegaal vuurwerk

Van de 54 vuurwerkslachtoffers is 67 procent jonger dan 18 jaar. Bij driekwart van de slachtoffers was een operatie noodzakelijk om de verwoningen te behandelen. Het ging daarbij om botbreuken, gezichtsletsel, brandwonden en amputaties. In 78 procent van de gevallen was illegaal vuurwerk de oorzaak van ernstige verwondingen.

Jonge slachtoffers

Van der Kar: “Twaalf jonge jongens zijn hun hand of een groot deel van hun hand verloren. Deze handamputaties zijn veroorzaakt door explosies van de Cobra 6. De verwondingen die deze bommen veroorzaken zijn voor kinderen niet te overzien. De meerderheid van de kinderen steekt het vuurwerk zelf aan. Dit benadrukt de dringende noodzaak voor betere handhaving van regelgeving en bewustwording rondom veiligheid tijdens de feestdagen. Het is heel zorgelijk dat het voor kinderen mogelijk is om aan dit vuurwerk te komen.”

Strenge overheidsmaatregelen

De NVPC blijft aandringen op strenge overheidsmaatregelen in reactie op deze vuurwerkletsels. Volgens de NVPC onderschatten velen nog steeds de ernst van vuurwerkletsels en is het hoog tijd dat de overheid consumentenvuurwerk verbiedt en alles in het werk stelt om illegaal vuurwerk aan te pakken.