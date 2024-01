Platform mProve moet laten zien wat echt passende zorg is

Het samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, mProve, gaat met een eigen dataplatform onderzoeken wat feitelijk passende zorg is. Deze inzichten uit praktijk- en procesvariatie worden gebruikt om ‘aantoonbaar’ de best passende zorg te bepalen.

Vervolgens worden de inzichten besproken met patiënten, zodat zorgprofessionals en patiënten samen de aanpak kunnen kiezen die het beste past.

Snelle toets

De verspreiding van de uitkomsten van het eigen dataplatform, mPlify, is recent door de snelle toets gekomen van de zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis. Daarmee komt het plan in aanmerking voor de transformatiegelden van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Onnodig data overtypen

Bij dezelfde aanvraag voor de transformatiegelden zit ook een project over arbeidsbesparende technologie. Het gaat om innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen en op technologie die patiënten in staat stelt zelf zorgtaken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld zelfmetingen. Een voorbeeld is dat artsen en verpleegkundigen door de inzet van bepaalde technologie niet meer onnodig data over hoeven te typen.

De topklinische ziekenhuizen -Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland- willen de innovaties ook verspreiden buiten de mProve ziekenhuizen.