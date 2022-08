Platform voor Europese uitwisseling zorgdata in Nederland gelanceerd

H2O is gestart in vier landen: Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Ze bestrijken nu drie ziektebeelden: kanker, diabetes en IBD (chronische darmontsteking) waarvoor data kunnen worden uitgewisseld. Het is de bedoeling om dit in de toekomst op te schalen naar veel meer aandoeningen en veel meer landen.

H2O Nederland is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die uitkomstgerichte zorgdata toegankelijk zal maken voor alle belangstellende partijen die hiervoor ethische en maatschappelijk verantwoorde redenen hebben. De twee initiatiefnemers, Erasmus MC en farmaceut Takeda Nederland, hebben de oprichtingsakte van het Nederlandse platform op vrijdag 22 juli 2022 ondertekend.

Binnen H2Owerken zowel publieke als private partijen in heel Europa samen om een infrastructuur op te zetten voor waardegedreven uitkomstgerichte zorgdata. Klinische data en patiënt-gerapporteerde data komen hier bij elkaar en worden via dashboards teruggebracht naar de patiënt en de zorgverlener – voor bijvoorbeeld betere gezamenlijke besluitvorming. Het is voor het eerst dat dit op Europees niveau gebeurt.

Het bestuur van H2O Nederland wordt gevormd door Linetta Koppert en Anouk Neureiter di Torrero (Erasmus MC) en Jolanda Koenders en Marc Broeren (Takeda Nederland).