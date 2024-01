Pleyade benoemt tweede bestuurder

Pleyade krijgt met Esther van het Erve een tweede bestuurder. Zij start per 1 april 2024 om samen met John Olde Olthof de organisatie te leiden.

Op dit moment is ze nog werkzaam als directeur zorg bij Silverrein – Zorggroep De Opbouw in de omgeving Utrecht. Daarvoor heeft zij jarenlang in diverse zorgorganisaties gewerkt als manager.

Van het Erve zal de rol van bestuurslid voor haar rekening gaan nemen. Samen met Olthof gaan zij verder vorm en inhoud geven aan het duale bestuur waar Pleyade voor heeft gekozen. Sven Turnhout, voorzitter raad van toezicht Pleyade: “We zijn verheugd dat we na de komst van John ook de komst van Esther kunnen bekendmaken. Met dit duo gaan we met vertrouwen de toekomst tegemoet.”