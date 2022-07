Plotseling forse stijging aantal ambulanceritten

Het aantal ambulanceritten is in het eerste kwartaal van dit jaar plotseling zeer sterk gestegen. In sommige regio’s met 18 procent. Ambulancezorg Nederland (AZN) staat voor een raadsel. Voorzitter Han Noten: “Ik kan het niet verklaren.”

De afgelopen vijf jaar was het aantal keren dat een ambulance moest uitrukken stabiel: steeds tussen 1,3 en 1,4 miljoen ritten – ook in de coronaperiode. In het eerste kwartaal van dit jaar stijgt dit echter in alle 25 regio’s fors: variërend van minimaal 10 procent tot 18 procent. Hierdoor is niet ongeveer 350.000 keer een ambulance uitgerukt, maar ruim 400.000 keer.

Noten: “Het aantal ambulanceritten heeft zich altijd stabiel ontwikkeld, maar als je opeens over dubbele cijfers gaat praten, dan is er systemisch iets mis. Dit is absurd. Ik heb die getallen net binnengekregen. Ik zie bij ons geen reden voor deze toename. Daarom hebben we meteen besloten om een onderzoek te beginnen naar de oorzaken.”

Een reden zou volgens de AZN kunnen zijn dat door de overbelasting van de Huisartsenposten (HAP’s) en de huisartsen, meer mensen 112 bellen. Noten: “Ik weet het niet. Het kan zijn dat het zorgsysteem overstroomt.”