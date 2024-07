Pluryn verwelkomt nieuw bestuurslid

André Brand treedt toe tot het bestuur van Pluryn. Hij start zijn werkzaamheden per 1 september. Met de benoeming van Brand is de raad van bestuur weer voltallig na het vertrek van Annette Imhof.

André Brand was lang werkzaam in het verzekeringswezen voordat hij in 2007 de stap naar de zorg maakte. Hij werkte onder meer bij Achmea en Cordaan. De afgelopen vier jaar was André voorzitter raad van bestuur bij HilverZorg. Deze laatste organisatie stond er bij zijn aantreden slecht voor, zowel financieel als zorginhoudelijk, merkt Pluryn op. Het tij is inmiddels in samenwerking met de medewerkers volledig gekeerd.

Hart sneller kloppen

“Het verandertraject dat HilverZorg de afgelopen jaren heeft gevolgd, doet me sterk denken aan de strategische koerswijziging die bij Pluryn is ingezet: de cliënt centraal en de basis op orde”, aldus Brand. “Daar gaat mijn hart als bestuurder sneller van kloppen. Ik weet dat ik ook bij Pluryn een verschil kan maken, in nauwe samenwerking met Eddy en Mirjam, de andere bestuursleden, en medewerkers en cliënten.”

“De uitdagingen waar Pluryn voor staat, zoals de aanpassing van het aansturingsmodel en het streven naar financieel herstel, spreken André aan en motiveren hem om de vaart erin te houden bij de beweging die we met elkaar maken”, zegt bestuursvoorzitter Eddy van Doorn. “Mirjam en ik kijken ernaar uit om samen met hem te werken aan een sterker Pluryn, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.”