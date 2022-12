Podcast De Nulpraktijk: ‘Gegevensuitwisseling in huisartsenzorg verdient prioriteit’

Informatiesystemen die met elkaar communiceren is een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerking en innovatie in de huisartsenzorg. Toch ontbreekt het daar vaak aan, constateren huisartsen Sanne Rekers en Karen Bloemendal in een nieuwe aflevering van de podcastreeks De Nulpraktijk. Toch slagen zij erin te innoveren.

“Dat lijkt me iets waar met prioriteit aan moet worden gewerkt”, zegt huisarts Sanne Rekers over de informatiesystemen in de eerste lijn. “Dat als de ene huisarts iets noteert, dat dat dan ook bij de volgende huisarts terechtkomt als de patiënt overstapt.”

Rekers zet samen met collega Karen Bloemendal een nieuwe, innovatieve huisartsenpraktijk op in Amsterdam Zuidoost. Die praktijk is een project van Amsterdam UMC en stichting GAZO (Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost en Diemen). Het idee is dat de huisartsen innovaties zoeken en toepassen en dat vanuit Amsterdam UMC wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar het effect daarvan.

Deuren open

De podcast-serie De Nulpraktijk, gemaakt door de redactie van Skipr en Zorgvisie, volgt dit proces. In de eerste aflevering stonden de huisartsen nog bij een bouwplaats en in de tweede aflevering was zelfs hun tijdelijke onderkomen nog lang niet klaar. Inmiddels is dat anders, de deuren staan open voor de eerste patiënten.

Hoe is het om te innoveren terwijl je ondertussen je praktijk draaiende houdt? Hoe gaan de huisartsen om met beperkingen, zoals weigerachtige ict-systemen en lastige bekostiging? En wat hebben ze tot nu toe geleerd over innoveren? Dat en meer is te horen in aflevering 3 van De Nulpraktijk, getiteld De ruimte.

Luister hier naar aflevering 1, De bouwplaats, en naar aflevering 2, De sleutel