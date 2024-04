Podcast: Hoe een online leefstijlprogramma mensen helpt op gezond gewicht te blijven

Het Erasmus MC heeft een online leefstijlprogramma gelanceerd dat mensen met diabetes type 2 en mensen met een BMI boven de 25 helpt om op een gezonde manier gewicht te verliezen en op gezond gewicht te blijven. “De combinatie van coaching via een app met daarbij persoonlijke begeleiding van een diëtist en groepssessies is bewezen effectief”, zegt Rens Vandeberg, hoofd kennis & innovatie bij het Diabetes Fonds, in de podcast Voorzorg.