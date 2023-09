Podcast: Lat voor keurmerk huisartseninformatiesystemen gaat elk jaar omhoog

Ruim een half jaar is de innovatieve huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond inmiddels open. De podcast-serie De Nulpraktijk van de redactie van Skipr en Zorgvisie, volgt de opzet ervan. In de vierde aflevering is te horen dat huisartsen Karen Bloemendal en Sanne Rekers de eerste innovatieve ideeën uitvoeren. Zo laten ze patiënten in de wachtkamer kennis maken met mindfulness, maken ze gebruik van een aanmeldscherm en experimenteren ze met spraakgestuurd rapporteren.

HIS als beperkende factor

Een beperkende factor is het huisartseninformatiesysteem (HIS) dat de artsen gebruiken. “Dat is iets waar we tegenaan lopen: je verzint dingen of weet dat iets bestaat en technisch mogelijk is, maar om het dan ook voor elkaar te krijgen is niet altijd eenvoudig”, zeggen ze in de podcast. Ook het invoeren van het dossier van een nieuwe patiënt vergt vaak meer tijd en handwerk dan nodig zou moten zijn.

Minimale eisen

In de podcast komt ook Martina Bartelink aan het woord, directeur van stichting LEGIO, die een keurmerk voor dergelijke informatiesystemen heeft ontwikkeld. Dat moet inzichtelijk maken of een bepaald systeem voldoet aan een aantal minimale eisen. “Is dit wel veilig? Kan mijn systeem goed communiceren met andere partijen?”, schetst Bartelink. De lat gaat elk jaar een stukje omhoog om stap voor stap de algehele kwaliteit te verbeteren. “Zodat de systemen klaar zijn voor innovaties.”

Deelname aan het keurmerk is niet verplicht voor leveranciers. Toch verwacht Bartelink dat het druk zet op de leveranciers om de kwaliteit te verhogen. Bartelink: “Zonder keurmerk heb je als leveranciers iets moeten uitleggen in de markt.”